Hösel : Bank in Hösel schließt nach Automaten-Sprengung

Hösel Kunden werden in Lintorf und Mitte aufgenommen.

Mitte Juni hatten Unbekannte den Automaten mitten in der Nacht in Hösel gesprengt. Als Zeugen nach der Ursache für den Knall forschten, bemerkten sie nicht nur Fenster- und Fassadenteile des Wohn- und Geschäftshauses mit der Nummer 4 bis 6, die teilweise 20 Meter weit und bis auf die gegenüberliegende Straßenseite geschleudert worden waren. Sie sahen auch zwei männliche Tatverdächtige, die die Bankfiliale im Erdgeschoss fluchtartig verließen und in einen Wagen stiegen, in dem ein Mittäter wartete.