Kultur in Ratingen : Beikircher macht seit gefühlt 400 Jahren Programm

Kultur in Ratingen

Ratingen (RP) Der Kabarettist Konrad Beikircher tritt am Mittwoch, 24. November, um 20 Uhr mit seinem Programm „400 Jahre Beikircher“ im Stadttheater auf.

1619, also vor über 400 Jahren hat ein Brüsseler Bildhauer „Männeken Pis“ geschaffen. Seit jener Zeit das Symbol für Scherz, Satire, Ironie und tiefere Bedeutung. Ebenso lang, wenn auch nur gefühlt, ist Konrad Beikircher als Kleinkünstler unterwegs.

Aus dieser langen Reihe von Jahren hat er viel Vergnügliches zusammengestellt: Was es so mit der rheinischen Relativverschränkung auf sich hat, wie das mit dem Ei ist, wenn man es durch die deutschen Sprachlandschaften kullern lässt und was das rheinische Alibi ist, sowie vieles andere mehr.