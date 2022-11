Ratingen : Premiere: So war die Jugendkonferenz

Ratingen Rund 140 Schüler aus allen weiterführenden Schulen waren in die Stadthalle gekommen, um dort mit Vertretern des städtischen Jugendamtes, der Diakonie, des SkF und des Jugendrates zu diskutieren. Es gab viele Denkanstöße.

Der Jugendrat als politische Vertretung der Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist in den vergangenen Jahren immer wichtiger geworden. So packt er wichtige Themen an (zum Beispiel Klimaschutz) und zeigt auf, was verbessert werden muss.

Zu Beginn gab es ein Gespräch zwischen den Sprechern des Jugendrates Ratingen, Claus Köster und Magdalena Lepper, und dem Ersten Beigeordneten der Stadt, Patrick Anders. Der 36-jährige allgemeine Vertreter des Bürgermeisters war in den Jahren 2001 und 2002 selbst Sprecher des Jugendrates und sammelte damals wertvolle Erfahrungen in Bezug auf kommunale Entscheidungsprozesse in Politik und Verwaltung.

In deren Verlauf konnten die teilnehmenden Jugendlichen zunächst in großer Runde, anschließend in intensiveren Tischgesprächen, alles loswerden, was ihnen zu Ratingen einfällt, was gut und weniger gut ist, was sie von den jugendspezifischen Angeboten in der Stadt wissen und halten, was sie sich für die Zukunft wünschen.