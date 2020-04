Hösel : Konditormeister Droste: Streit um Knolle für Kühlanhänger

Hösel Michael Droste, der Chef der Roten Funken, ist eine rheinische Frohnatur. Doch manchmal vergeht dem stadtbekannten Konditormeister aus Hösel das Lachen. In Zeiten von Corona, die massive wirtschaftliche Folgen haben, muss er sich mit einer Knolle herumschlagen, die ihm die Stadt aufgebrummt hat.

Was war passiert? Droste soll seinen Kühlanhänger, der mit Werbung versehen ist, länger als zwei Wochen nicht bewegt haben. Der Anhänger stand auf der Eggerscheidter Straße. Prompt wurde ein Verwarnungsgeld fällig. Droste beteuert in einem Schreiben, das der RP vorliegt: Der Kühlanhänger sei im März und April mehrere Male bewegt worden – was Mitarbeiter der Produktion bezeugen können. Er betont: „Durch die Pandemie und deren Auswirkung wurde unser Café geschlossen. Die verhängte Kontaktsperre führte dazu, dass unser Catering-Veranstaltungsbereich komplett zum Erliegen gekommen ist.“ Sollte der Anhänger im öffentlichen Raum störend sein, so wäre es die Aufgabe der Stadt, einen Parkplatz für Kfz-Anhänger zu benennen, sagt er.