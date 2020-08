Ratingen : SPD: Über zweite Gesamtschule nachdenken

Ratingen Gerade für die ehemaligen Angerlandgemeinden sieht man erheblichen Bedarf, so auch in Lintorf.

Auch wenn die Kommune nicht die Lehrpläne gestaltet oder Lehrer einstellt, so hat sie bei der Schullandschaft und der Ausstattung der Schulen eine sehr große Verantwortung und liefert damit einen erheblichen Beitrag zum Lernerfolg der Kinder – so lautet die Botschaft der Sozialdemokraten.

Für die SPD sind bei der Schullandschaft vor Ort folgende Punkte besonders wichtig: Jedes Kind muss in Ratingen einen seinen Bildungschancen und -bedürfnissen angepassten Schulplatz finden können. Kein Kind darf zurückgelassen werden. In Ratingen müssen alle entsprechenden Bildungsangebote vorhanden sein, gut erreichbar für alle. „Wir dürfen unsere Schulprobleme nicht dadurch lösen, dass Kinder ins Umland gehen müssen“, so Wiglow.