Briefwahl gefragt : 17.000 Anträge: Briefwahl bereits auf Rekordniveau

Die Mitarbeiter im Briefwahlbüro des Ratinger Rathauses haben alle Hände voll zu tun. Die Zahl der Briefwähler steigt in diesem Jahr auf Rekordniveau. „Bis jetzt haben schon rund 17.000 Bürger die Briefwahlunterlagen angefordert“, so Frank Meißner, Leiter des Bürgerbüros.

Corona sieht er nicht zwingend als Auslöser für den Ansturm. „Die Zahlen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Im Jahr 2014 waren es schon 12.000 Briefwähler. Es kommt auch immer ein bisschen auf die Wahl an. Nicht immer ist die Wahlbeteiligung gleich.“ Der ein oder anderen mag vielleicht Warteschlangen vor den Wahlbüros fürchten, die er in Corona-Zeiten gerne meiden möchte. „Der September ist aber noch ein Urlaubsmonat“, so Meißner. „Viele Bürger sind einfach am Wahltag nicht da oder haben etwas anderes vor.“