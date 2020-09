Kommunalwahl in Heiligenhaus : Beteiligung an Briefwahl liegt jetzt bei 20 Prozent

Beteiligung an Briefwahl liegt jetzt bei 20 Prozent

Kommunalwahl in Heiligenhaus

Heiligenhaus Die Stadtverwaltung Heiligenhaus zieht zur Halbzeit der Arbeit im Briefwahlbüro eine erste Bilanz und erklärt noch einmal, dass in Heiligenhaus kein neuer Bürgermeister gewählt wird.

(RP) Im Zusammenhang mit den anstehenden Kommunalwahlen am Sonntag, 13. September, zieht die Stadtverwaltung Heiligenhaus zur Halbzeit der Arbeit im Briefwahlbüro jetzt eine erste Bilanz.

Gerade in den ersten Tagen nach Öffnung des Briefwahlbüros seien sowohl zahlreiche Anträge auf Briefwahl, als auch Anfragen bezüglich fehlender Stimmzettel für die Bürgermeisterwahl eingegangen. Von Seiten der Stadt Heiligenhaus wird darauf hingewiesen, dass aufgrund der zurückliegenden Bürgermeisterwahl im Jahr 2017 (Nachfolgewahl für den ausgeschie-denen Bürgermeister Dr. Jan Heinisch) Bürgermeister Michael Beck für die Restlaufzeit der aktuellen sowie für die kommende Wahlperiode gewählt wurde. Eine Bürgermeisterwahl findet daher in Heiligenhaus am 13. September nicht statt.