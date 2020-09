Ratinger Stadtwerke : Stadtwerke-Tochter hat neuen Geschäftsführer

Ratingen Kommitt: Stefan Hermes, bislang Prokurist bei der Telekommunikationstochter der Stadtwerke, tritt zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Friedrich Schnadt als Geschäftsführer an. Hermes ist seit Anfang 2018 im Unternehmen und verantwortet als Bereichsleiter den Vertrieb und die IT.

(RP/kle) Eine der wichtigsten Personalien bei den Stadtwerken ist geklärt: Nachdem der Rat der Stadt grünes Licht gegeben hatte, wurde auf der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke die künftige Führung der Kommitt GmbH vertraglich fixiert. Stefan Hermes, bislang Prokurist bei der Telekommunikationstochter der Stadtwerke, tritt zum 1. Januar 2021 die Nachfolge von Friedrich Schnadt als Geschäftsführer an. Hermes ist seit Anfang 2018 im Unternehmen und verantwortet als Bereichsleiter den Vertrieb und die IT. Stadtwerke-Geschäftsführer Marc Bunse sagt: „Herrn Hermes erwartet eine verantwortungsvolle Aufgabe, in die er seine fachliche Expertise einbringen kann.“ Bürgermeister Klaus Pesch ergänzt: „Ich bin zuversichtlich, dass wir unter der operativen Führung von Stefan Hermes unser ehrgeiziges Ziel, das bereits dichte Ratinger Glasfasernetz in den nächsten zwei bis drei Jahren auf alle Stadtteile auszudehnen, erreichen werden.“

In Ratingen geht die ausgewiesene Abdeckung von 71 Prozent des Stadtgebiets fast vollständig auf das Konto des Kommitt-Glasfasernetzes. „Die Übertragung über Lichtwellen hat auch jenseits der 1.000 Mbit/s noch reichlich Reserven“, meint Hermes. Zurzeit wird Hösel angeschlossen, im nächsten Jahr folgen Eggerscheidt sowie die Teile Lintorfs, in denen die Glasfaserkabel noch nicht liegen, und 2022/2023 ist Homberg an der Reihe. „Dann werden alle zusammenhängenden Siedlungsgebiete Ratingens Zugang zur Glasfaser-Infrastruktur haben“, so Hermes. Der Diplom-Ingenieur (53) ist seit 25 Jahren in der Telekommunikations- und IT-Branche tätig.