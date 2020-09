Ratinger Stichwahl : 34,4 Prozent: Wahlbeteiligung war sehr niedrig

Ratingen Klaus Pesch erhielt in Hösel die höchste Zustimmung, Rainer Vogt in Ratingen Ost. Zahl der Briefwähler auf Rekordniveau. Die Stichwahl war nötig geworden, da im ersten Wahlgang am 13. September keiner der sieben Bürgermeisterkandidaten die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Wählerstimmen erreicht hatte.

Klaus Pesch bleibt – wie bereits berichtet – weitere fünf Jahre lang Stadtoberhaupt in Ratingen. Nach dem vorläufigen amtlichen Endergebnis setzte er sich mit 12.874 Stimmen (52,1 Prozent) gegen seinen Herausforderer Rainer Vogt von der Bürger Union (BU) durch, der 11.833 Stimmen (47,9 Prozent) auf sich vereinigen konnte.

Die Stichwahl war nötig geworden, da im ersten Wahlgang am 13. September keiner der sieben Bürgermeisterkandidaten die absolute Mehrheit von mindestens 50 Prozent der Wählerstimmen erreicht hatte. Damals entfielen 41,5 Prozent der Stimmen auf Klaus Pesch, Rainer Vogt war als Zweitplatzierter auf 18,9 Prozent gekommen. Die Wahlbeteiligung bei der Stichwahl war mit 34,3 Prozent sehr niedrig. Nach der Wahl sagte Klaus Pesch: „Ich danke den Ratinger Wählern herzlich für ihr Vertrauen. Ich freue mich sehr auf die Herausforderungen der kommenden fünf Jahre und auf eine weiterhin konstruktive Zusammenarbeit im Rat der Stadt.“

Gestern veröffentliche die Stadt ihren Wahlbericht: An dieser Stichwahl beteiligten sich deutlich weniger Bürger als bei der Kommunalwahl zwei Wochen zuvor am 13. September. Die Zahl der abgegebenen Stimmen sank dabei von 40040 auf 24976. Mit 34,3 % lag die Wahlbeteiligung mit 20,7 Prozentpunkten deutlich hinter der Wahlbeteiligung der Kommunalwahl am 13. September (55 Prozent).