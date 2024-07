Neuer Vorstoß in Ratingen CDU: Abholautomat für Dokumente am Ratinger Bürgerbüro

Ratingen · Im Rathausbereich soll es einen neuen Bürgerservice geben. In vielen anderen Städten würden in unmittelbarer Nähe der Bürgerbüros bereits Abholstationen angeboten, in denen fertige Dokumente hinterlegt werden können, so die Fraktion.

22.07.2024 , 12:31 Uhr

Am Bürgerbüro (hinten links) soll laut Vorstoß der CDU-Fraktion ein Automat für Ausweisdokumente stehen. Foto: Achim Blazy (abz)