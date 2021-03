Kostenpflichtiger Inhalt: Kommentar : Stadt kann die Planungen nun konkret vorantreiben

Es ist eine sehr gute und ermunternde Nachricht für die Kulturstadt Ratingen: Der Bund beteiligt sich an der Sanierung des Stadttheaters mit einem Betrag in Höhe von drei Millionen Euro. Nun kann man das große Sanierungsprojekt endlich konkret in Angriff nehmen und Grundlegendes verändern.