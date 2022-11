Kommentar : So schafft sich die Kirche selbst ab

So schafft sich die Kirche selbst ab

Einst waren es drei Pfarrstellen, jetzt ist es nur noch eine. Und um die wird hart gerungen. Was in der Gemeinde Homberg passiert, ist symptomatisch für den rigiden Sparkurs der Kirche, die personell seit vielen Jahren ausdünnt und ganz beharrlich wegschaut: Denn ohne den persönlichen Einsatz von Pfarrer Michael Füsgen und seines Teams wäre einiges zusammengebrochen.

Jetzt auch noch die einzig verbliebene Pfarrstelle zur Diskussion zu stellen, zeigt, dass die Entscheider offenbar nur auf Zahlen schauen – und nicht auf die Menschen, die den intensiven Austausch mit ihrem Pfarrer in der Gemeinde einfordern. Füsgens Weggang wird in der Gemeinde eine große Lücke hinterlassen. Kirche lebt von Präsenz, von persönlichen Gesprächen und davon, die Menschen in ihrem Leben zu begleiten.