Heiligenhaus Kolpingfamilie: Ende nach 135 Jahren

„Dank starker Persönlichkeiten unter den jeweiligen Präsides und Vorsitzenden erholte sich die Kolpingfamilie immer wieder. Viele Mitglieder nahmen und nehmen bis heute aktiv am gesellschaftlichen und politischen Leben der Stadt Heiligenhaus und in der Pfarrgemeinde teil“, schreibt der Vorsitzende Hans Berresheim in einem Rückblick. Vier Kolpingsiedlungen wurden unter der Leitung der Kolpingfamilie in den Jahren errichtet und so ein großer Anteil an der Wohnungsnot in Heiligenhaus gelindert. Gottesdienste, Religiöse- und Weiterbildende- Veranstaltungen, aber auch Feiern, Reisen, Wandern und Kegeln gehörten zu den Aktivitäten. In den vergangenen Jahren musste der Vorstand feststellen, dass bedingt durch die Corona-Epidemie, fehlenden Nachwuchs und die Überalterung der Mitglieder, Aktivitäten ausfallen mussten.