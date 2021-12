Ratingen : Mann bei Unfall auf der A 3 schwer verletzt

Ratingen Zwei Schwerverletzte gab es bei Unfällen am Montag auf Ratingens Straßen. Eine Frau stürzte mit dem Fahrrad auf glatter Straße, ein Mann kollidierte beim Überholen auf der Autobahn mit einem anderen Pkw.

Bei einem Verkehrsunfall auf der A 3 bei Ratingen verletzte sich ein 34-jähriger Mann so schwer, dass Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus bringen mussten. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen war ein 56-jähriger Mann aus Essen am Montagabend mit seinem Skoda auf der A 3 in Richtung Arnheim unterwegs. Kurz vor dem Autobahnkreuz Breitscheid scherte er zum Überholen aus. Dabei übersah er einen 34-jährigen Mann, der mit seinem Volkswagen in die gleiche Richtung fuhr. Die Pkw prallten zusammen, wodurch der 34-Jährige mit seinem Auto in die Mittelschutzplanke schleuderte und schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam. Der 34-Jährige wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der 56-Jährige blieb unverletzt.