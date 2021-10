Ratingen : Zwei leicht Verletzte nach Schlägen in der U 72

Ratingen Als ein 28-jähriger Ratinger sich über die aggressive Stimmung einer Gruppe beschwert hatte, wurde er von einem Mann unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 26-jährige Begleiterin des Ratingers versuchte zu vermitteln und wurde von einem der Männer ebenfalls geschlagen.

(RP) Am vergangenen Samstagabend kam es in der U 72 zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in dessen Verlauf zwei Personen verletzt wurden. Die Tatverdächtigen flüchteten von der Haltestelle Europaring in zunächst unbekannte Richtung. Sie konnten während der Nahbereichsfahndung durch die Polizei gestellt werden. Das war an dem Abend genau geschehen: Gegen 20.10 Uhr kam es in der aus Richtung Düsseldorf fahrenden U-Bahn U72 zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung zwischen Fahrgästen.