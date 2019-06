Ratingen : Knickebeins Abenteuer mit Musikschulchor und Piratenband

Ratingen (RP) Am Sonntag, 7. Juli, wird um 17 Uhr im Ferdinand-Trimborn-Saal an der Poststraße 23 die abenteuerliche Geschichte von Kapitän Knickebein als rockiges Live-Hörspiel mit viel Musik und Gesang der Ratinger Spatzen und des Eduard-Dietrich-Chores aufgeführt.

Zur Handlung: So ein Pech! Unserem Kapitän wird doch tatsächlich sein Boot „Der Schnelle Pfeil“ gestohlen! Zusammen mit seiner Mannschaft verfolgt er die Diebe mit einem geliehenen Schiff. Durch einen raffinierten Plan und die Hilfe eines kleinen Affen gelingt es dem listigen Knickbein, sein Boot zurückzuholen. Bevor es aber so weit ist, muss er noch einige Abenteuer zwischen Teufelsriff und Affeninsel bestehen. Aber schon jetzt sei verraten: die Geschichte geht am Ende gut aus.