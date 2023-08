Verkehr in Heiligenhaus Knatsch um bezahltes Parken geht in die nächste Runde

Aufgrund der neuen Parkraumbewirtschaftung am Forum Hitzbleck – dort stehen 239 Plätze zur Verfügung – gibt es in der Bürgerschaft zuletzt viele Diskussionen zur Parkzeitgestaltung auf innerstädtischen Parkflächen. „Die CDU-Fraktion bringt hierzu einen innovativen und fairen Vorschlag in die Diskussion ein“, so Fraktionssprecher Stefan Propach. Der kam im Mobilitätsausschuss auf den Tisch. wie zuvor schon die Forderung der SPD nach einem eigenen Tagesordnungspunkt. Tenor: Man möchte wissen, was an nachträglichern Absprachen noch geht, um die missliebigen Parkgebühren auf dem Kundenparkplatz des Forums Hitzbleck möglichst zu mildern. Derzeit gilt: Wer länger als zwei Stunden dort steht, muss kräftig zahlen. Diese Verhandlungen sollen zwischen Verwaltung und Betreiber laufen.