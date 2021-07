Auffällig abgestellt : Knallrotes E-Bike gehört zu einer Düsseldorfer Flotte

So sehen die auffälligen E-Bikes von Jump aus, die in Düsseldorf vermietet werden. Foto: Wolfgang Harste

Ratingen (jün) Auffällig rot und mit dem Schriftzug „Jump“ versehen stand ein E-Bike mehrere Tage an der Ecke Hans-Böckler-Straße, ohne bewegt zu werden. Dabei handelt es sich allerdings nicht um ein neues Ausleihangebo0t in Ratingen, wie eine Nachfrage bei der Stadt Ratingen ergab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Vielmehr gehört dieses E-Bike zur Flotte eines Tochterunternehmens von Uber. „Die Fahrräder werden in Düsseldorf vermietet. Es ist natürlich immer möglich, dass jemand aus dem Verleihgebiet heraus gefahren ist und es nun an prominenter Stelle abgestellt hat. Zumeist wird dem Kunden das angemessen in Rechnung gestellt“ erklärt der Fahrradbeauftragte der Stadt, Martin Wilke.

Es gebe im Bereich Mieträder aber auch Fahrradklau und Hacking. Und „es fahren Mieträder herum, die gar nicht mehr im System des Anbieters sind“.

Von einem offiziellen Vermietungsstart eines Bike-Sharing Anbieters in Ratingen ist Wilke jedenfalls nichts bekannt. Jump sei auch in Städten von der Größe Ratingens nicht aktiv. Die E-Bikes von Jump sind vielmehr in Metropolen weltweit unterwegs wie Berlin, London, Paris, Hamburg, München, Rom, Auckland, Washington D.C. und Seattle.