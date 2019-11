Ratingen : Knabenchor Hösel startet Auftritts-Marathon

Der Knabenchor Hösel läutet die Weihnachtszeit ein. Foto: RP/A. Blazy

(RP) Der Knabenchor Hösel läutet die Weihnachtszeit mit der Eröffnung des 5. Höseler Nikolausmarktes am Freitag, 29. November, um 17.15 in Hösel ein. An dem darauf folgenden Montag tritt der Chor bei den 24 Türen im Marien Krankenhaus in Ratingen auf.

Schon seit vielen Jahren singt hier der Knabenchor für die Patienten des Krankenhauses.

Am 5. Dezember hat der Knabenchor die Ehre in der Josephskapelle in der Altstadt an einer Preisverleihung für Gabriele Henkel in Düsseldorf teilzunehmen, denn dort wird die große Düsseldorfer Persönlichkeit mit Höseler Wurzeln posthum geehrt und ihrer erinnert.

Ganz besonders möchte der Knabenchor auf sein Weihnachtskonzert in der Neanderkirche Düsseldorf hinweisen. Das Konzert findet am Samstag, 7. Dezember, in der Düsseldorfer Altstadt statt. Beginn ist um 18 Uhr, der Eintritt ist frei. Unter der Leitung von Kantor Toralf Hildebrandt singt der Knabenchor Hösel – zusammen mit den Solisten Sabine Schneider (Sopran) und Sebastian Klein (Bass) begleitet von Mitgliedern der Düsseldorfer Symphoniker – Advents- und Weihnachtsmusik neuer und alter Meister.