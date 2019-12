Archiv : Klöckner-Fotos werden für Stadtjubiläum aufbereitet

Ratingen (kle) Im 2026 wird die Stadt Ratingen 750 Jahre alt. Zum großen Jubiläum wäre es natürlich von großem Wert, wenn das Klöckner-Fotoarchiv und der Kürten-Filmnachlass, die der Stadt vor wenigen Jahren vermacht worden sind, aufgearbeitet und präsentabel wäre.

So werden nicht nur die Archive rechtzeitig aufgearbeitet; die Stelle bietet auch einem langzeitarbeitslosen Mensch eine Chance zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt. Dies beschloss der Rat.

Weitere Entscheidung: Die historische Papiermühle an der Anger im Bereich Hauser Ring/Vermillionring soll bei einer Neuordnung des Gebietes (die möglicherweise bevorsteht) durch die Stadt gesichert werden. Die Verwaltung prüft Möglichkeiten für eine öffentliche Nutzung des Industriedenkmals.

Außerdem beschlossen: Mit Hilfe einer Veränderungssperre will die Stadt verhindern, dass sich am Berliner Platz in einer Gaststätte ein Wettbüro ansiedelt. Eine solche Nutzung widerspricht den städtebaulichen Zielen für den Berliner Platz, der den zentralen Versorgungsbereich und das kulturelle Zentrum darstellt.