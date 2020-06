Klinikum : Frühchen-Station: Land hält Niederberg für überversorgt

Das Helios Klinikum an der Robert-Koch-Straße in Velbert war bisher Anlaufstelle bei Risiko-Schwangerschaften. Foto: A. Blazy

Heiligenhaus/Velbert Die Schließung der Frühchen-Station am Helios-Klinikum hat in den vergangenen Wochen Wellen geschlagen. Jetzt kristallisiert sich heraus: Überraschend kam der Entscheid offenbar nicht.

„Epidemische Lage“ in NRW wird wohl nicht verlängert

Corona-Krise : „Epidemische Lage“ in NRW wird wohl nicht verlängert

Corona belastet schwarz-gelbe Koalition in NRW

Streit über Ende der „epidemischen Lage“ : Corona belastet schwarz-gelbe Koalition in NRW

Dabei habe sich herausgestellt, dass bereits seit Längerem klar war, dass aus der Sicht der Krankenhausgesellschaft aber auch der Politik im Raum Velbert eine Veränderung anstehen werde. So habe Minister Laumann kürzlich in einem Gespräch betont, dass er im Raum Velbert eine Überversorgung im Hinblick auf die Perinatalmedizin sehe. Nach Einschätzung seines Hauses sei die Versorgung durch die Kliniken in Essen und Wuppertal ausreichend. Darüber hinaus bestehe auch im nahen Düsseldorf eine weitere Möglichkeit der Behandlung.