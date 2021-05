Termine für Patienten im Klinikum Niederberg : „Per Klick ins Krankenhaus“ – QR-Code für Besuchstermine

Niederberg Idee für die Zeit nach Ende des coronabedingten Besuchsverbots: QR-Codes sollen die Besucher-Registrierung einfacher machen und Zeit sparen.

(RP/köh) Das Helios Klinikum Niederberg setzt in Zeiten von Corona auf ein neues digitales Tool. Ab sofort können sich Besucher des Klinikums vorab online per QR-Code registrieren. Das spart Zeit und vereinfacht die Prozesse – unter strikter Einhaltung des Datenschutzes, sagt die Klinik. Einstweilen ist das noch Zukunftsmusik, denn es gilt aufgrund der aktuellen Situation unverändert ein vorsorgliches Besuchsverbot.

Bislang mussten sich die Besucher des Klinikums über ein Papierformular am Empfang registrieren. Als das derzeitige Besuchsverbot noch nicht bestand, hat dies gelegentlich zu längeren Wartezeiten geführt. Hier schafft das neue Tool zur Besucherregistrierung Abhilfe und macht eine Anmeldung nun auch online möglich.

Und so wird es funktionieren: Über einen QR-Code auf einem Plakat im Eingangsbereich gelangen die Besucher zu einem Online-Formular, in dem individuelle Daten vermerkt und Fragen zum Gesundheitszustand gestellt werden. Sobald die Anmeldung durchgeführt wurde, erscheint ein grüner Haken auf dem Display, der im Anschluss nur noch an der Rezeption vorgezeigt werden muss.