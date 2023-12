Heiligenhaus Klinikum: Termine für Selbsthilfegruppen

Ein weiteres Angebot gibt es am Mittwoch, 13. Dezember, dann zum Thema „Adipositas“. Hier können Gäste mit anderen Betroffenen in Kontakt kommen und sich über Operationsverfahren, Ernährung, Sportmöglichkeiten und Antragsstellung austauschen. Um 19 Uhr treffen sich die Teilnehmer in den Selbsthilfegruppen-Räumen, um sich in geselliger Runde kennenzulernen und sich gegenseitig zu unterstützen. Gemeinsam können sie ihre Erkrankung „Adipositas“ besser verstehen und gemeinsam auch einen Weg beschreiten, diese Erkrankung in den Griff zu bekommen. Die Selbsthilfegruppe sieht sich selbst nicht als Ersatz für den Arzt oder Therapeuten. Wohl aber als eine Möglichkeit, Wissen zu teilen und sich gegenseitig zu motivieren und zu unterstützen. Das Motto: „Je mehr wir wissen, umso erfolgreicher kann auch die Therapie sein.“ Alle Informationen zum Treffen per Mail unter adipositas-shg-velbert@hotmail.com.