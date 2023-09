Klinikum Pflegekräfte kommen aus der ganzen Welt

Es sind Sätze wie „Man sollte mit dem Herzen arbeiten, dann wird es gut“, „Ich habe zum ersten Mal Schnee erlebt“ oder „Ich genieße den Geruch und die Farben der Natur in Deutschland sehr“, die Moderatorin Lisa Schultheis im aktuellen Podcast (Titel der Serie: „Bitte freimachen“) des Klinikums Niederberg berühren. Es sind Aussagen von Pflegekräften, die ihre Heimat weit hinter sich gelassen haben, um in Kliniken in Deutschland zu arbeiten. Doch bevor sie hier beruflich Fuß fassen, erfolgt ein aufwendiger aber lohnender Bewerbungsprozess. Salomo Koch, stellvertretender Pflegedirektor, und Laura Thelen, Gesundheits- und Krankenpflegerin sowie Praxisanleiterin, vom Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg berichten in der aktuellen Folge von ersten Kennenlernen per Video-Call, von der Auseinandersetzung mit rechtlichen Rahmenbedingungen und von Ankerkennungsprozessen ausländischer Abschlüsse bis die Pflegekräfte endlich auf der Station mitanpacken können. Neben dem fachlichen Einbinden der Pflegekräfte ist es genauso wichtig, sie auch zwischenmenschlich zu integrieren. „Wir möchten natürlich, dass alle in Deutschland bleiben und sich hier zu Hause fühlen“, so Salomo Koch, der unter anderem nach Mexiko gereist war, um dort persönlich zu werben. Welche Dinge besonders dabei helfen, damit Pflegekräfte aus dem Ausland in ihrer zweiten Heimat gut ankommen und wie diese unseren Alltag auf Station bereichern, verraten Laura Thelen und Salomo Koch. Der Gesundheitspodcast des Helios Klinikums Niederberg ist auf allen gängigen Portalen, wie Spotify, Soundcloud, iTunes, Deezer, Google Play und Amazon Music zu finden.