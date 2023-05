Neuer Chefarzt Stabwechsel am Klinikum Niederberg

Goepel, der sich in den Ruhestand verabschiedet, hat in seiner Amtszeit die Klinik zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Patienten mit urologischen und nephrologischen Erkrankungen gemacht. Der neue Chefarzt ist als Experte für robotische Chirurgie bestens vorbereitet. Nach Ausbildungsstationen München und Bochum hatte er die robotische Urologie bereits in Freiburg etabliert und ab September 2022 in überschneidender Tätigkeit als Sektionsleiter für Robotik auch am Klinikum Niederberg aufgebaut. „Ich bin sehr stolz darauf, dass ich die Klinik für Urologie und Nephrologie am Helios Klinikum Niederberg als neuer Chefarzt übernehmen darf“, sagt er. „Ich möchte die erfolgreiche Arbeit meines Vorgängers fortsetzen und die im letzten Jahr eingeführte robotergestützte Chirurgie in allen möglichen Einsatzbereichen der Urologie weiter ausbauen.“ Klinik-Geschäftsführer Adrian Borner dankte Goepel: „Unter seiner Führung hat die Klinik sich zu einem wichtigen Anlaufpunkt für Patienten mit urologischen und nephrologischen Erkrankungen entwickelt.“