Patientenforum im Klinikum Niederberg : Was gegen Knieschmerzen hilft

Was gegen Knieschmerzen hilft

Niederberg Kniegelenke halten jeden Tag eine Menge aus. Sie stehen unter Dauerbelastung: beim Laufen, Treppensteigen und beim Sport. Manche Gelenke können dieser Belastung jedoch nicht standhalten.

(RP) Welche neuen Behandlungsmöglichkeiten es in solchen Fällen gibt, erklärt Dr. Peter Riess, Chefarzt für Orthopädie, im nächsten Medizinforum am Klinikum Niederberg. Es ist am Dienstag, 2. August, ab 18 Uhr. Im Anschluss ist Zeit für Fragen und Antworten rund um das Thema „Knieschmerz“.