Neujahrsempfang im Marien-Krankenhaus : Klinik-Hebammen freuen sich aufs Babytreffen

Ratingen (RP) Auf ein Wiedersehen aller Eltern und Kinder des Jahres 2019 freut sich das Team der Gynäkologie und Geburtshilfe im St. Marien-Krankenhaus an der Werdener Straße schon jetzt. Um die ersten gemeinsamen Wochen und Monate Revue passieren zu lassen, laden das Ärzte-, Hebammen- und Pflegeteam des Krankenhauses die Eltern und Kinder des Jahres 2019 zu einem gemütlichen Nachmittag bei Kaffee und Kuchen ein.

Kunigunde Seven, leitende Hebamme des Krankenhauses, blickt diesem Termin mit Vorfreude entgegen: „Es wird bestimmt wieder ein sehr emotionaler Tag. Wir verbringen mit den Müttern eine so intensive Zeit, während sie bei uns sind. Jetzt bin ich ganz gespannt, was sie in der Zeit danach erlebt haben.“