Heiligenhauser Idee Klimaschutz auf dem Feierabendmarkt

Das Klimaschutzteam der Stadt freut sich, beim nächsten Feierabendmarkt am kommenden Donnerstag, 4. April, ab 16 Uhr, wieder mit einem Informationsstand auf dem Rathausplatz vertreten zu sein. Im Rahmen der neuen Kampagne „Klima After Work“ wird das Team vor Ort sein, um mit Informationen und Experten rund um das Thema Photovoltaik zu versorgen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Diesmal bietet die Bürger-Solar-Beratung Heiligenhaus, kostenlose Beratungen für Heiligenhauser Bürgerinnen und Bürger an, die sich mit dem Gedanken tragen, eine Photovoltaikanlage auf ihrem Dach zu installieren. Neben der Bürger-Solar-Beratung wird auch der Heiligenhauser Balkonkraftwerk-Experte Netzkomplize vor Ort sein und sein Balkonkraftwerk-Modell als Ausstellungsstück präsentieren.