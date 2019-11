Heiligenhaus : Naturschützer untersuchen Biotope und Bäche

Drei Heiligenhauser Projekte sind gestern mit dem „innogy Klimaschutzpreis“ ausgezeichnet worden.

Der vom Energieversorger innogy ausgelobte Klimaschutzpreis in Zusammenarbeit mit der Stadt Heiligenhaus wurde gestern erstmals verliehen. Der Preis, der bereits seit 1995 in anderen Städten vergeben wird, ist damit auch hier angekommen.

Den innogy-Klimapreis gibt es seit dem Jahr 1995 und wird in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kommunen verliehen. Die jeweilige Kommune entscheidet gemeinsam mit innogy über eine Preisvergabe, die mit einer Fördersumme dotiert ist, die sich an der Einwohnerzahl orientiert. In Heiligenhaus waren das 2500 Euro.

Der erste Preis , dotiert mit 1250 Euro geht an den Heiligenhauser Verein für wissenschaftliche Naturschutzpatenschaften für die Umsetzung konkreter Maßnahmen des Biotopmanagementplans Görscheider Wiese. Ein Schwerpunkt der wissenschaftlichen Arbeit ist die Erforschung der extensiven Weidewirtschaft. Die Jury entschied sich für dieses Projekt, weil es sehr ausgereift ist und umfangreiche Untersuchungen zu Fauna und Flora beinhaltet. Für den Verein nahmen der Gründer und langjähriger Vorsitzende Dr. Wolfgang Gerß, sowie sein Nachfolger, Dr. Manfred Jensen, die Urkunde entgegen. Der Verein mit 12 Mitgliedern, die jeden naturwissenschaftlichen Bereich mit Fachexpertise abdecken, widmet sich der Erforschung und Optimierung des Lebensraumes von wildlebenden Tieren und Pflanzen. Das Preisgeld soll unter anderem in die Finanzierung weiterer Projekte, wie etwa einer Schafherde auf der Görscheider Wiese investiert werden.

Platz zwei, dotiert mit 750 Euro, geht an ein Projekt des Umweltbildungszentrums, in dem Gewässerverbaue in Heiligenhauser Fließgewässern untersucht wurden. Ziel des Projektes von Förster Hannes Johannsen und den beiden FÖJlern Finn Kuwertz und Philipp Hecker war es, einen Überblick über Anzahl, Ausbauform und Ausbauzustand der Gewässer zu erhalten. „Dafür haben wir 90 Prozent aller Gewässer abgelaufen, sie vermessen und auch ihre Umgebung anhand eines Punktesystems bewertet“, erklärt Johannsen. Diese Datengrundlagen seien auch interessant für die Stadtplanung. Die Jury lobte die umfangreiche Erfassung des Ist-Zustandes als Grundlage zur Planung eines naturnahen Ausbaus der Fließgewässer. Das Preisgeld soll, so der Vorsitzende der Vereinigung für Verkehr und Heimatpflege, Heinz-Peter Schreven, in die Ausgestaltung eines Wassermuseums im ehemaligen Wasserwerk fließen.