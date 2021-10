Ratinger Wirtschaft : Firmen: Klimaschutz wird immer wichtiger

Ratingen In der Reihe „Dialog Stadt – Wirtschaft“ ging es vor allem um umweltschonende Maßnahmen. Firmen setzen zunehmend auf Solarenergie und E-Autos.

(RP) Auch im siebten Jahr hat die gemeinsam von städtischer Wirtschaftsförderung und Unternehmensverband Ratingen (UVR) durchgeführte Reihe „Dialog Stadt – Wirtschaft“ nichts von ihrer Aktualität verloren. Nun fand sie nochmals in der Form einer Videokonferenz statt. Thema der Dialogveranstaltung war „Klimaschutz in Ratingen – Standortbestimmung und Aussichten“.

Auch Ratingens Bürgermeister Klaus Pesch ließ es sich nicht nehmen, trotz Urlaub virtuell dabei zu sein und die Teilnehmer zu begrüßen. Kämmerer Martin Gentzsch, der auch für die Bereiche Umwelt und interimsweise Digitalisierung zuständig war, erinnerte an das 2017 verabschiedete Integrierte Klimaschutzkonzept und die seither mit hoher Priorität betriebene Umsetzung der dort aufgeführten Maßnahmen. Er erläuterte die Fortschritte anhand vieler Beispiele, etwa aus dem Elektromobilitätskonzept mit neuen Ladepunkten, kostenlosen Lastenrädern und der schrittweisen Umstellung des Fuhrparks auf E-Autos. Außerdem wies er auf aktuelle städtische Förderprogramme zur Dachbegrünung sowie zur Solarenergie hin. Eine Machbarkeitsstudie zum Einsatz von Wasserstoff bei Nutzfahrzeugen sei geplant, außerdem werde man eine Klimaanalyse sowie eine Karte zur Einschätzung künftiger Starkregengefahren beauftragen.

In Ratingen sind drei neue Bezirksbeamte unterwegs

Ratingen : In Ratingen sind drei neue Bezirksbeamte unterwegs

Die Ratinger Klimaschutzmanagerin Elena Plank stellte die Ergebnisse der Klimaschutz-Umfrage bei den Mitgliedern des Unternehmensverbands vor. Quer durch alle Branchen zeigte sich, dass das Engagement für den Klimaschutz bei den Unternehmern weiter steigt und sich eine erhebliche Zahl von Unternehmen bereits langfristige Klimaschutzziele gegeben hat. Bei der Hälfte der Unternehmen werden bereits erneuerbare Energien erzeugt oder sind in Planung. Mehr als die Hälfte der Unternehmen hat Vorgaben für die Auswahl der Firmenwagen, zum Beispiel CO 2 -Grenzen oder die Vorgabe von E- oder Hybrid-Fahrzeugen.

60 Prozent der Firmen haben bereits Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge auf ihrem Firmengelände. Bisher weniger bekannt sind die Möglichkeiten der Fassaden- oder Dachbegrünung. Die Stadt Ratingen führt dazu ein Online-Seminar am 16. November von 17 bis 19 Uhr durch. Anmeldungen per E-Mail an elena.plank@ratingen.de.