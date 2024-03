Heiligenhaus Nächste Inforunde in Sachen Klimaschutz startet

Die Kampagne ist Bestandteil des Klimaschutzkonzeptes, welches sich seit 2023 nun in der Umsetzung befindet. „Das Ziel der Treibhausgasneutralität 2030 in Heiligenhaus ist eine Gemeinschaftsaufgabe und kann nur in Zusammenarbeit mit den Bürgerinnen und Bürgern gelingen", erklärt Carolin Hennig, Klimaschutzmanagerin der Stadt Heiligenhaus.