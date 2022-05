Klimabeirat Ratingen tagt : Landwirte: Problem Klimawandel

Ratingen Die nächste Sitzung des Klimabeirates findet am 7. Juni im Freizeithaus West statt. Diesmal geht es unter anderem um die Landwirtschaft in Zeiten des Klimawandels.

Wagener wird sich zunächst vorstellen und einen Einblick in seine neuen Aufgaben und Schwerpunkte bei der Stadt geben. Als Beigeordneter ist er unter anderem für die Bereiche Umwelt und Klimaschutz zuständig. In dem Vortrag werden die Bedeutung des kommunalen Klimaschutzes erörtert und Handlungsmöglichkeiten für den zukünftigen Umgang mit dem Klimaschutz aufgezeigt. Danach wird Gömann einen Vortrag zum Thema „Landwirtschaft und Gartenbau im Spannungsfeld zwischen Klimaanpassung und Klimaschutz“ halten. Die Landwirtschaft ist nicht nur verursachender, sondern auch betroffener Sektor des Klimawandels. Die klimatischen Veränderungen machen sich in Deutschland in den letzten Jahrzehnten durch einen Anstieg der Jahresdurchschnittstemperatur um rund 1 °C bemerkbar. Zudem gibt es eine Häufung extremer Wetterlagen wie Kahl- und Spätfrost, Hitze- und Dürrephasen aber auch Stark- und Dauerregen sowie Stürme. Diese Wetterextreme stellen die landwirtschaftlichen Betriebe und Gartenbaubetriebe vor große Herausforderungen.