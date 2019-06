Ratingen : Klettern und malen in den Ferien

Das Jugendzentrum Hösel hat noch einige wenige freie Plätze.

(RP) In den Sommerferien ist an der Bahnhofstraße 98 im Jugenzentrum Hösel jede Menge los, für einige Angebote sind noch wenige Restplätze vorhanden. So ist der Ausflug in die Halle Mensch nach Düsseldorf für Kinder ab zehn Jahren am Donnerstag, 18. Juli, von 10.30 bis 16 Uhr noch nicht voll belegt. Dort können die Kinder bouldern und im Sand Fußball spielen. Bouldern ist das Klettern ohne Sicherung, das heißt, es wird horizontal geklettert. Außer Sportkleidung und Verpflegung wird nichts weiter benötigt. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr im JUZ.