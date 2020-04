Brandstiftung : Klettergerüst geht in Flammen auf

Unbekannte zündeten in der Oberilp Spielgeräte an. Die Polizei sucht Zeugen.

(jün) Die Feuerwehr Heiligenhaus rückte am Montag gegen 18 Uhr an der Hunsrückstraße zu einem Feuer im Ortsteil Oberilp aus. Eine große Rauchsäule stieg am Einsatzort auf. Anwohner hatten den Brand auf einer Grünfläche in Höhe des Hauses Nr. 21 bemerkt und den Notruf gewählt.