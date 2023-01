Ratinger Klima Grüne wollen Kleinwälder in der Stadt

Ratingen · Die Fraktion ergreift einmal mehr die Initiative: Man will die Folgen des Klimawandels in der Stadt abfedern – dies mit sogenannten „Tiny Forests“. Nun wird der Umweltausschuss am 25. Januar darüber beraten.

17.01.2023, 14:32 Uhr

Eine Baumgruppe auf der Schützenstraße. Die Ratinger Grünen sprechen sich für Kleinwälder in der Stadt aus. Foto: Achim Blazy (abz)