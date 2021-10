Kultur in Ratingen : Erfolgreiche Premiere im Lux

Slim Weidenfeld spielt das Ein-Mann-Stück Nipplejesus im Lux. Foto: Kleines Theater Nebenan

Ratingen Am vergangenen Donnerstag feierte das neue Stück Nipplejesus des Kleinen Theater Nebenan in Ratingen Premiere. Das Publikum war begeistert. An weiteren drei Tagen wird es aufgeführt.

() Das Ein-Personen-Stück des britischen Erfolgsautors Nick Hornby (About a Boy, High Fidelity, Long Way Down) erzählt die Geschichte des ehemaligen Türstehers Dave, der seiner Familie zuliebe den Job gewechselt hat und nun in einer Kunstgalerie auf die Kunstwerke aufpasst. Ausgerechnet das umstrittene Werk, das auch den Titel des Theaterstückes liefert, ist sein erster Auftrag – und der sorgt gleich für Ärger.

Mit Slim Weidenfeld hat Regisseur Michael Schäfer einen jungen Schauspieler auf die Bühne geholt, der mit Kraft, emotionaler Vielseitigkeit und Charme die Figur des Türstehers Dave über 75 Minuten zum Leben erweckt und das Publikum in seine Geschichte hinein zieht.

Das Publikum war begeistert. „Ein Stück zum Nachdenken, darauf werde ich noch eine Weile rumkauen,“ kommentiert eine Zuschauerin nach der Premiere im Jugendzentrum Lux. Und eine andere ergänzt: „Ein Stück, das einen über das Leben und die Kunst und was sie bedeutet nachdenken lässt.“