„Kleiner Kultursommer“ in Heiligenhaus Mehr Texte und Medodien für schöne Ferien-Abende

Der Ratinger Sänger und Songschreiber Alexander Seidl ist am Samstag, 3. August, 18.30 Uhr, mit seinem Programm am Alten Bahnhof (Panoramaradweg) zu hören. Seidl schreibt Texte seit seinem 13. Lebensjahr und ist seither auf Bühnen unterwegs. Mit Rock und Pop aus Haan kommt die Leander Machan Band im Anschluss an Seidl an den Panoramaradweg. Machan hat die Band vor vier Jahren gegründet.