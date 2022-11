Konzert in Ratingen : Trimborn-Preisträger gestalten Konzert im Stadttheater

Ratingen Auf ein klassisches Konzert der Extraklasse können sich alle Musikfreunde am Sonntag, 20. November, um 18 Uhr im Stadttheater, Europaring 9, freuen.

Zur Eröffnung spielt die Sinfonietta die Sinfonie Nr. 17 in G-Dur, KV 129, von Wolfgang Amadeus Mozart. Anschließend wird der Heimatpreis 2022 an den BSG Ratingen, an die Jugendarbeit der evangelischen Kirchengemeinde Ratingen – kurz „JuTu“ – sowie an die langjährigen Kinobetreiberinnen Margarete Papenhoff und Gabriele Rosslenbroich verliehen. Die Verleihung ist erstmals in das Preisträgerkonzert eingebettet.