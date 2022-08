Konzert für zwei Klaviere : Preisgekröntes Klavierduo zu Gast beim Kulturkreis Hösel

Das Oktogon im Haus Oberschlesien ist regelmäßig Veranstaltungsort für Konzerte oder Lesungen. Foto: Blazy, Achim (abz)

Hösel Vierhändig, an zwei Klavieren, wird das vielfach preisgekrönte Klavierduo Yordanova und Kyurkchiev am Sonntag, 18. September, in Hösel einen Einblick in sein Können geben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken