WfB-Werkstätten unter neuer Leitung : Klaus Gebauer ist neuer Geschäftsführer der WfB im Kreis

Klaus Gebauer (WFB Kreis Mettmann) an seinem neuen Arbeitsplatz Foto: WfB

Kreis Mettmann Die WFB Werkstätten des Kreises Mettmann haben einen neuen Geschäftsführer. Der bisherige Technische Leiter Klaus Gebauer wurde zum Geschäftsführer bestimmt. Er löst Klaus Przybilla ab

Klaus Gebauer ist von Hause aus Diplomingenieur für Produktionstechnik und hatte seit 2011 bereits die Technische Leitung der WFB Werkstätten inne. Als persönlich wichtigstes Ziel gibt Klaus Gebauer an, allen beschäftigten Menschen der WFB Werkstätten mit Handicap eine angemessene und zielführende Teilhabe am Arbeitsleben zu ermöglichen und damit deren Wertgefühl in der Gesellschaft zu steigern.