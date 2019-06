Ratingen : Cromford-Team stimmt sich auf Konzert ein

Zum dritten Mal veranstaltet der Förderverein des Industriemuseums seine „Classic Night“ auf den Grünanlagen vor dem Herrenhaus.

So stammt etwa das dritte Werk an diesem Abend, die Militärsymphonie, 4. Satz von Franz Joseph Haydn, von 1794: In diesem Jahr begann auch die Besetzung des Rheinlands unter den Franzosen, was wiederum auch Auswirkungen auf die Cromfordfabrik hatte. „Linksrheinisch ging es dem Handel unter den Franzosen hervorragend, rechtsrheinisch dagegen gar nicht, es war etwa kaum noch Baumwolle zu bekommen. Daher entschied sich Johann Gottfried Brügelmann unter anderem dazu, sich ebenfalls auch linksrheinisch anzusiedeln“, weiß Claudia Gottfried. Ein anderes Beispiel: aus den 1840er Jahren stammt die zweite Sinfonie, 2.Satz Scherzo von Robert Schumann, genauso wie Felix Mendelssohn-Bartholdys Sommernachtstraum – beide Stücke werden bei der Classic Night zu hören sein. „Die Brügelmanns haben zu dieser Zeit in der Carlstadt gelebt, so wie auch Schumann an der Bilker Straße und auch Mendelssohn hielt sich an der Schadowstraße auf. Die Drei kannten sich also und hatten zwischen 1830 und 1850 Kontakt.“