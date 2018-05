Ratingen : Klassik erklingt im Cromford-Park

Ratingen Die Karten für das Konzert am 16. Juni kosten allerdings 50 Euro.

"... Man gehe nach Ratingen (Cromford) und sehe, was dort Herr Brügelmann unternahm, welch schöne Fabrik er stiftete, welch wunderbare Feste er im Park feierte ..." So ungefähr stand es schon vor über 200 Jahren in der Presse. Die Textilfabrik Cromford wurde 1783 von Johann Gottfried Brügelmann gegründet und war die erste Fabrik auf dem europäischen Festland. Heute befindet sich hier eine Niederlassung des LVR-Industriemuseums, die vor 23 Jahren gegründet wurde. Der Förderverein des Museums wird in diesem Jahr 25 Jahre alt. 2017 hatte er zum ersten Mal zur Klassiknacht in den Park vor dem Herrenhaus des Firmengründers eingeladen. "Wegen des großen Erfolges", sagt Cheforganisator André Tünkers, "gibt es am 16. Juni eine zweite Classic Night."