Ratingen : Rat stimmt BU-Antrag zu: Europaring wird schöner

Ratingen Anwohner begrüßen mehrheitlich diese Initiative.

Weg mit den Schmierereien, her mit den kreativen Ideen: Es war eine neue Initiative der Fraktion der Bürger Union (BU), die aufhorchen ließ. In einem aktuellen Antrag wurde die Verwaltung gebeten, die Eigentümer der Liegenschaften, deren Grundstücksbegrenzungen zurzeit durch Graffiti und Schmierereien am Europaring verunstaltet sind, anzuschreiben mit dem Angebot, diese Flächen kostenlos zu reinigen und neu zu grundieren. Außerdem sollte ein Einverständnis dazu abgefragt werden, ob eine künstlerische Umgestaltung dieser dem Europaring zugewandten Begrenzungsmauern zum Thema „Ratingen und Europa“ bzw. „Ratingen und seine Partnerstädte“ umgesetzt werden kann.