Ab Donnerstag : Kitas: Notversorgung ausgeweitet

Ratingen (RP) Ab Donnerstag, 23. April, haben mehr Eltern als bisher Anspruch auf eine Not-Betreuung in Kitas und im offenen Ganztag der Grundschulen. Mit ihrer neuen Corona-Betreuungsverordnung hat die Landesregierung die Liste der systemrelevanten Berufe deutlich erweitert (eine Liste dieser Berufsgruppen findet sich im Corona-Infobereich auf der Homepage der Stadt Ratingen, www.ratingen.de).

Anspruch auf eine Notversorgung haben Familien dann, wenn mindestens ein Elternteil in einem solchen systemrelevanten Beruf tätig ist. Die Eltern benötigen eine Bescheinigung ihres Arbeitgebers (Formular ebenfalls auf der Homepage). Wenn sie die Notversorgung in Anspruch nehmen wollen, sollten sie sich zunächst einfach in „ihrer“ Kita melden. Analog wird im Offenen Ganztag verfahren.