Kita-Gebühren

Ratingen Die Stadt Ratingen stehe im NRW-Vergleich sehr gut da, betonen die Christdemokraten. Im Herbst tagt dazu der Rat.

Es ist mittlerweile ein sehr ausschlaggebender Punkt – also relevant für Familien, die nach Ratingen ziehen wollen. Es geht um Kindergartenbeiträge und deren Höhe. In Wahlkampfzeiten ein heißes Thema, aber auch jetzt: Sebastian Wladarz, jugendhilfepolitischer Sprecher der CDU-Fraktion, betont: „Natürlich kann man für eine Beitragsfreiheit große Sympathien haben. Grundsätzlich ist es ja richtig, Familien in einer frühen Phase zu entlasten.“ Dennoch müsse man in diesem wichtigen Politikfeld die Ressourcen sinnvoll einsetzen. „Wenn wir Geld in die Hand nehmen, so muss es darum gehen, die Qualität der Betreuung und der pädagogischen Arbeit sowie die Betreuungsrelationen zu verbessern“, sagt Wladarz, selbst Vater zweier Kindergartenkinder. Man dürfe nicht auf kurzfristige Effekte setzen und sicherstellen, dass das Angebot auch konjunkturunabhängig langfristig zu bezahlen sei.