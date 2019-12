Tierischer Gast : Die Kirchenmaus aus dem Weihnachtsbaum

Foto: RP/St. Johannes

(RP) Als in der St. Johannes Kirche in Lintorf die Weihnachtsbäume aufgestellt wurden, hatten sich viele Freiwillige der Küsterin Anna Wiesenhöfer zur Verfügung gestellt. Kaum war der zweite Baum aufgestellt, bemerkten die Helfer ein Rascheln in der Tanne.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Alle gingen vorsichtig einen Schritt zurück. Was könnte es sein, was sich da in den Tanne bewegte? Plötzlich sprang eine kleine Maus aus den Zweigen. Und verschwand sofort im Kirchenraum. Somit hatte St. Johannes plötzlich eine eigene Kirchenmaus.

Doch dies sollte nicht zu einem Dauerzustand werden. Viele Helfer und Kirchenmitarbeiter machten sich große Sorgen um die Maus, andere eher um die Kirche. Gut, dass der Tabernakel mit den Hostien abgeschlossenen ist, wird manchen Gläubigen in die Gedanken gekommen sein.

Selbst in einem Gottesdienst fand die Kirchenmaus ihre Erwähnung. In der Frauenmesse am nächsten Morgen, erwähnte Pastor Zervosen das kleine Mäuschen.

Gottesdienstbesucher müssen aber keine Übergriffe durch die Kirchenmaus am Sonntag in der Messe zum vierten Advent befürchten. Die Kirchenmaus von St. Johannes wurde bereits von einem Tierfreund aus der Gemeinde mit einer Lebendfalle gefangen. Jetzt erfreut sie sich eines angestammten Lebensraumes. Auch so kommt Leben in die mittlerweile 50 Jahre alte Kirche.