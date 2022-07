Synode im Kirchenkreis Niederberg : Kirche will Einsatz für Klimaschutz

Niederberg Die Synode des Kirchenkreises Niederberg beschäftigte sich mit einem ganzen Aufgabenbündel für die nahe Zukunft. Gewaltprävention, Flüchtlingsarbeit und Sanierung von Kirchenimmobilien sind drei der Themen.

Der evangelischen Kirche stehen für die Zukunft einige Herausforderungen bevor, die es zu meistern gilt. Das wurde bei der Synode des Kirchenkreises Niederberg deutlich. Zum Kirchenkreis gehört auch die Evangelische Kirchengemeinde Heiligenhaus. Im Juni trafen sich etwa 70 Abgeordnete der Niederberger Gemeinden sowie berufene Mitglieder im Gemeindehaus am Pütt in Wülfrath. Gemeinsam berieten sie über die wichtigesten Themen.

Geleitet wurde die Synode von Superintendent Pfarrer Jürgen Buchholz. „Es ist schön, dass die Synode mal wieder offline stattfinden konnte. Es tut gut, den Menschen real zu begegnen“, sagte er. Das Besondere dieses Mal: Es gab einen Gast aus der Partnerkirche in Kenia (KELC). Bischof Kurtuk Meliyio war angereist, um an der Synode teilzunehmen. In den Zeiten von strengen Corona-Lockdowns in den vergangenen zwei Jahren war das nicht möglich. Er hielt die Predigt beim Eröffnungsgottesdienst in der Wülfrather Stadtkirche.