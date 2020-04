Viele Jahre in Heiligenhaus : Gemeinde trauert um Pfarrer Alfons Demand

Er wirkte viele Jahre in Ratingen und Heiligenhaus. In der Nacht zu Montag ist er im Alter von 70 Jahren verstorben.

Er wollte kein Geistlicher sein, der von der Kanzel herab predigt, „sondern einer von ihnen.“ Pfarrer Alfons Demand hat 15 Jahre lang die katholische Gemeinde in Heiligenhaus geprägt, bevor er 2018 zum Ruhestandsgeistlichen in Ratingen-Homberg wurde und dem Kreisdechant beigestellt war.

Zum damaligen Abschied würdigten die Heiligenhauser Dirk Rost und Rolf Hitzbleck für Pfarrgemeinderat und Kirchenvorstand sein „vielfältiges und segensreiches Wirken“. Demand selbst erinnerte sich da an die kleinen und größeren Projekte während seiner „fruchtbaren und schönen Zeit“ als Pfarrer in Heiligenhaus. Zu den wohl größten gehörte die Fusion der beiden Gemeinden St. Suitbertus und St. Ludgerus. Aber auch die lebendige Ökumene war ihm stets ein Anliegen.

Notfallseelsorger In dieser Zeit stand er auch der Ratinger Feuerwehr als Notfallseelsorger bei. Bis 2003 wechselt er in den Seelsorgebereich Haan, bevor er 15 Jahre lang in Heiligenhaus Pfarrer ist.

Militärseelsorge Von 1985 bis 1993 ist er in der Militärseelsorge und anschließend bis 1998 Gemeindepfarrer in der Ratinger Pfarrei Herz Jesu.

Besonders in Erinnerung bleiben wird jedoch auch seine eindrückliche Kunst. Allen voran sein Kreuzweg, eine Bilderreihe in 14 Werken, die das Kirchenschiff von St. Suitbertus säumt. Wenn er male, dann versuche er, seine Emotionen in Farbe umzusetzen. „Durch das Malen kann ich Tiefpunkte und Hochzeiten verarbeiten. Davon gibt es im Gemeindeleben so einige“, sagte er einmal und schlägt die Brücke: „Wer die Bibel genau liest, der stellt fest, dass Jesus durch Bilder gesprochen hat.“ In der Dachstube des Pastorats hatte er sich ein Atelier eingerichtet und in Workshops und Sommerakademien sein Können verfeinert.