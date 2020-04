Ratingen West : Kirchen halten Osterkerzen zum Mitnehmen bereit

Ratingen West Das Gotteshaus der Heilig Geist-Gemeinde wird saniert.

Es sind gewiss keine leichten Zeiten, doch man will den Erschwernissen trotzen und positive, mutmachende Denkanstöße vermitteln. Die Rahmenbedingungen für ein schönes Osterfest am ökumenischen Maximilian-Kolbe-Platz sind in diesem Jahr in doppelter Hinsicht schlecht.

Nicht nur wegen der Versammlungsverbote aufgrund der Coronakrise, sondern auch wegen der Brandstiftung in der katholischen Heilig Geist-Kirche in der Silvesternacht. Unbekannte hatten die Krippe angezündet und an mehreren Stellen in der Kirche Papierhäufchen angesteckt.

Wegen erheblicher Sanierungsmaßnahmen kann die katholische Kirche voraussichtlich bis zum Ende der Sommerferien nicht genutzt werden. Dies teilte die Gemeinde jetzt mit. Dennoch soll die österliche Freude auch am ökumenischen Maximilian-Kolbe-Platz spürbar werden: In der Osternacht werden Pfarrer Ulrich Kern und Pfarrer Matthias Leithe in einer feierlichen Zeremonie die Osterkerzen der beiden Gemeinden in die evangelische Versöhnungskirche bringen.

Es sind zwei Kerzen, weil die katholische Heilig Geist-Gemeinde nach der Brandstiftung dort vorübergehend ein Zuhause finden konnte.

Wenn die Heilig Geist-Kirche nach den Sommerferien wieder geöffnet werden kann, soll eine Osterkerze von der evangelischen Versöhnungskirche in die katholische Heilig Geist Kirche gebracht werden und dort mit ihrem warmen Licht österliche Freude ausstrahlen.

Die Kirchengemeinden werden mit Blick auf die Bestimmungen zur Coronakrise beim Einzug der Osterkerzen in die Versöhnungskirche am Ostermorgen nicht dabei sein können.