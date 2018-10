Auch in den Pfarreibereichen von St. Anna (hier die Kirche in Lintorf) wird gewählt. Foto: Blazy, Achim (abz)

RATINGEN Die Wahlen sind für Mitte November geplant: Peter und Paul, St. Anna und Heilig Geist. Es sind richtungweisende Entscheidungen.

Am 17. und 18. November finden in Ratingen die Kirchenvorstandswahlen statt, und das zeitgleich auch in den Pfarreien St. Anna (Lintorf, Hösel, Breitscheid) und Heilig Geist (West, Tiefenbroich).